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تعزيزات لليونيفيل للفصل بين الجيش اللبناني وجنود الاحتلال

تعزيزات لليونيفيل للفصل بين الجيش اللبناني وجنود الاحتلال
الخميس ١٩ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:٣٧ بتوقيت غرينتش

أفادت المعلومات الصحافية بأن قوات "اليونيفيل" استقدمت تعزيزات إضافية إلى حدود مستوطنة المطلة، للفصل بين الجيش اللبناني والقوات الإسرائيلية".

العالم- لبنان

وإستأنف الكيان الإسرائيلي إستفزازاته اليوم، بمحاولة خرق الخط الأزرق من جديد، في نقطة ثانية عند حدود مستوطنة المطلة، فتصدى له الجيش اللبناني ومنع الحفارة المعادية من إستكمال عملها، بعدما خرقت الخط الأزرق قرابة المتر شمال المطلة، قرب نقطة الإعتلام، وزاولت أشغال تنظيف السياج التقني في الجهة اللبنانية، ضمن حدود الخط االأزرق.

والخرق الإسرائيلي اليوم كما الأمس، إستدعى إستنفارا متبادلا بين الجيش اللبناني و جيش الإحتلال شمال مستوطنة المطلة، قبالة سهل مرجعيون، وتدخلا من قبل القوات الدولية وفريق المراقبين، ولجنة الإرتباط في "اليونيفيل" على جانبي الحدود، التي أجرت إتصالات حثيثة بكلا الجانبين، لاحتواء التوتر، ما ألزم الجرافة بالتوقف عن العمل، في ظل تخلق متواصل لطائرة إستطلاع بدون طيار في الأجواء، وتحرك ٱليات معادية على الخط الحدودي، وانتشار لعناصر الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" في الجانب اللبناني.

وإستقدم جيش الإحتلال الإسرائيلي، جرافة أخرى لمؤازرة عمل حفارة "البوكلن" من الجهة الإسرائيلية على مقربة من الخط الأزرق، كما إستقدم الإحتلال، عربات مدرعة على الخط الحدودي شمال مستوطنة المطلة، بمواجهة إستنفار الجيش اللبناني قبالة الجرافات المعادية، لمنع أي خرق جديد.

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