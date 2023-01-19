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الخارجية السورية:

تشويه واشنطن صورة دمشق يعكس إصرارها على الاستمرار بتضليل الرأي العام

تشويه واشنطن صورة دمشق يعكس إصرارها على الاستمرار بتضليل الرأي العام
الخميس ١٩ يناير ٢٠٢٣ - ٠٢:١٥ بتوقيت غرينتش

أكدت سورية أن المعلومات عن تقديم الولايات المتحدة الأمريكية ملايين الدولارات لجهات إعلامية مشبوهة بهدف تشويه صورة الدولة السورية تعكس إصراراً أمريكياً على الاستمرار بتضليل الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي، وتفضح استمرار الهجمة الأمريكية التي تستهدف سيادة سورية والتدخل في شؤونها الداخلية.

العالم- سورية

وقالت وزارة الخارجية السورية في حسابها على موقع تويتر: إن مثل هذه المشاريع التي تديرها الخارجية الأمريكية تهدف للتغطية على جرائم الولايات المتحدة في سورية وحمايتها للإرهابيين والانفصاليين، وسرقتها للثروات والموارد السورية، وهو ما فضحته وسائل الإعلام السورية ورسائل وزارة الخارجية للأمم المتحدة وبياناتها المختلفة.

وأضافت الوزارة: إن الولايات المتحدة التي تقدّم مثل هذه المشاريع بحجة مكافحة التضليل الإعلامي وتعزيز حقوق الإنسان، هي أكثر من مارس ويمارس التضليل الإعلامي كما حصل في العراق وليبيا ودول أخرى وصولاً للحرب الإرهابية على سورية، وهي أكثر من انتهك وينتهك حقوق الإنسان في مختلف مناطق العالم.

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الخارجية السورية: تشويه واشنطن صورة دمشق يعكس إصرارها على الاستمرار بتضليل الرأي العام