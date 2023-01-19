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وزير الكهرباء السوري يبحث مع وزير الطاقة الإماراتي العلاقات الثنائية وإنتاج الطاقة

وزير الكهرباء السوري يبحث مع وزير الطاقة الإماراتي العلاقات الثنائية وإنتاج الطاقة
الخميس ١٩ يناير ٢٠٢٣ - ٠٢:٣٦ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الكهرباء السوري غسان الزامل مع وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا المتعلقة بإنتاج الطاقة.

العالم- سورية

وأشار الوزير الزامل خلال اللقاء الذي جرى على هامش معرض أسبوع أبو ظبي للاستدامة 2023 إلى الظروف الحالية الصعبة لتوليد الطاقة في سورية نتيجة الإجراءات القسرية الغربية أحادية الجانب، وعدم توافر الطاقة الأحفورية ما خفض توليد الكهرباء من 10 آلاف ميغا واط قبل الحرب المفروضة على سورية إلى حوالي ألفي ميغا واط حالياً.

من جهته، أشار الوزير الإماراتي إلى أهمية العلاقات الأخوية بين البلدين، والأولوية التي توليها بلاده لذلك.

وأكد الوزيران أهمية استغلال المنصات الدولية لإيصال صوت سورية في الحصول على الطاقة النظيفة كحق من حقوق الإنسان.

حضر الاجتماع من الجانب السوري السفير الدكتور غسان عباس القائم بالأعمال لدى السفارة السورية في أبو ظبي، والدكتور سنجار طعمه معاون وزير الكهرباء لشؤون تنظيم قطاع الكهرباء، والمهندس فادي مصا أمين سر لجنة الموارد والطاقة في رئاسة مجلس الوزراء، ومن الجانب الإماراتي طعان المهيري مدير العلاقات الدولية بوزارة الطاقة الإماراتية.

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