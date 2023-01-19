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اليمن.. مؤشرات إيجابية وتفاؤل يحيط بالمباحثات مع دول العدوان

الخميس ١٩ يناير ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٤ بتوقيت غرينتش

وسط تفاؤل كبير بانتهاء العدوان على اليمن والإعلان عن اتفاق سياسي في أقرب وقت غادر المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ العاصمة اليمنية صنعاء حيث التقى خلال زيارته التي استمرت ثلاثة أيام عددا من القيادات اليمنية كما أنه قدم لأول مرة إحاطته لمجلس الأمن عبر الأقمار الصناعية من مدينة صنعاء.

العالم المشهد اليمني

هذا وكان مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى أعلن بعد مغادرة الوفد العماني صنعاء قبل أيام أن هناك تقدما في المفاوضات، وقال المشاط أثناء اجتماعه مع أعضاء المجلس السياسي الأعلى ورئيسي مجلسي النواب والوزراء ونائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن إن المشاورات مع الوفد العماني وكذلك الأمم المتحدة حملت أفكارا إيجابية تتعلق بالملف الإنساني، مضيفا أن في مقدمة الملفات التي نوقشت كانت صرف المرتبات لكافة موظفي الدولة من عائدات النفط والغاز والفتح الكامل لمطار صنعاء، مشيرا إلى أن المشاورات حملت أفكارا إيجابية تتعلق أيضا بالفتح الكامل لميناء الحديدة وفتح الطرقات وتبادل الأسرى.

ومع وجود التفاؤل بإيقاف الحرب وقبول السعودية ودول العدوان الشروط أو النقاط التي أعلنتها صنعاء إلا أن التصعيد السعودي العسكري عاد من جديد حيث استشهد واصيب عدد من المواطنين إثر قصف سعودي على البلدات اليمنية الواقعة في الحدود في محافظة صعدة، وأعلنت صنعاء أن هذا التصعيد لا يخدم عملية السلام وأنه قد يعيد الأمور إلى مربع الصفر.

إلى ذلك أعلن وزير الخارجية السعودي أن المفاوضات في اليمن تمضي قدما لكن مازال هناك ما ينبغي فعله حسب تعبيره، مشددا على أن الحرب في اليمن يجب أن تنتهي عن طريق التفاوض.

فما هو مستقبل المباحثات؟ وهل فعلا هناك تقدم في المباحثات؟ وماذا يعرقل الاتفاق حتى الآن؟.. هذا الأسئلة وغيرها نطرحها على ضيوفنا في هذه الحلقة من برنامج المشهد اليمني.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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