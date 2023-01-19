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السيد نصر الله: مشروع أميركا الجديد بالمنطقة تقوم على تشديد الحصار والعقوبات

السيد نصر الله: مشروع أميركا الجديد بالمنطقة تقوم على تشديد الحصار والعقوبات
الخميس ١٩ يناير ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٧ بتوقيت غرينتش

قال امين عام حزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله ان النسخة الثالثة من المشروع الأميركي في المنطقة تقوم على تشديد الحصار والعقوبات الاقتصادية.

العالم- لبنان

واضاف السيد نصر الله في كلمة بمناسبة الذكرى الثلاثين ‏لانطلاقة المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق : النسخة الثالثة من المشروع الأميركي في المنطقة تقوم على تشديد الحصار والعقوبات الاقتصادية كما جرى في سورية حيث فرضت واشنطن العقوبات بعد فشل الحرب العسكرية عليه.

وتابع: لن تكون هناك تسوية في المنطقة ويجب بناء الرؤية الاقتصادية على أنّه لا استقرار في ظل الصراع مع العدو الإسرائيلي، مؤكدا انه يجب عدم بناء رؤية اقتصادية وفق حسابات سياسية خاطئة بما فيها أنّه ستكون هناك تسوية في المنطقة.

واشار السيد نصر الله الى ان الغرب عاد إلى الحرب بالوكالة كما هو الحال في أوكرانيا فيما تركيزه الآن على الضغوط الاقتصادية والعقوبات.

يتبع

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