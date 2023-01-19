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شبكات التواصل تشيد بمطالب صنعاء الانسانية لقبول الهدنة

شبكات التواصل تشيد بمطالب صنعاء الانسانية لقبول الهدنة
الخميس ١٩ يناير ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٩ بتوقيت غرينتش

أشادت شبكات التواصل الاجتماعي بمطالبات حركة انصار الله حول الملف الانساني في الهدنة مع دول العدوان.

العالم - السعودية

ونشر حساب "مجتهد" عبر شبكة التواصل تويتر حول مطالب حركة انصار الله من أجل الهدنة مع تحالف العدوان كاتبا: "الحوثي لم يطلب شيء لنفسه في التفاهمات مع #السعودية لأنه مهتم بشعبه وقدم التنازلات من أجل شعبة فالرواتب ورفع الحصار لن يستفيد منهما الا الشعب اليمني ولن يستفيد منها حوثي واحد ومع ذلك تجد أبواق التحالف يرعدون ويزبدون وكأن ثمان سنوات من العدوان كانت نزهة".

وعلمت صحيفة «الأخبار»، من مصادر مطّلعة، أنه جرى الاتفاق ما بين صنعاء والرياض على تمديد الهدنة السارية في اليمن، بعدما قبلت الأخيرة بتلبية مطالب الأولى في ما يتّصل بالملفات الإنسانية، وعلى رأسها ملفّ رواتب موظفي الدولة.

وبحسب المعلومات، فسيتمّ صرف هذه الرواتب وفقاً لكشوفات العام 2014، وبالعملة الصعبة، على أن تحملها طائرة خاصة شهرياً إلى العاصمة اليمنية.

كما سيتمّ توسيع وجهات مطار صنعاء الدولي لتشمل كلّاً من مصر وقطر والأردن والهند وماليزيا، فيما ستُرفع جميع القيود عن دخول الواردات إلى ميناء الحديدة.

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شبكات التواصل تشيد بمطالب صنعاء الانسانية لقبول الهدنة

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