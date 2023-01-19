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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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لن ننسی
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الرئيس رئيسي: لا نمارس الظلم ولا نقبل بأن نتعرض له
الرئيس رئيسي: ايران تنشد الصداقة مع الدول الاخرى ولاسيما مع دول الجوار التي تشهد على سياسة التعاون
الرئيس رئيسي: الجمهورية الاسلامية تدعم دور المرأة في جميع المجالات ومنها السياسية والاقتصادية والاجتماعية
الرئيس رئيسي: ايران تدافع عن الشخصية الانسانية للمرأة وتسعى الى عدم العنف ضدها
السيد نصر الله: نريد رئيسا شجاعا للبنان ولديه استعداد بأن يضحي ولا يخاف تهديدات الاميركيين
السيد نصر الله: لن نتجاهل اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين المحتلة
السيد نصر الله: الولايات المتحدة لا تريد دولة قوية في المنطقة بل تريد أن يبقى شعوبها يركضون وراء رغيف الخبز
الرئيس الايراني رئيسي: الادراج الاوروبي لحرس الثورة الاسلامية على لائحة الارهاب جاء بعد فشل محاولاتهم باثارة الشغب وتوجيه ضربة للشعب الايراني
الرئيس الايراني رئيسي: ادراج حرس الثورة الاسلامية على لائحة المنظمات الارهابية للاتحاد الاوروبي يتعارض مع القوانين الدولية وميثاق الامم المتحدة
مصادر يمنية: وصول شهيد إلى مستشفى رازح الريفي قضى بقصف صاروخي سعودي على مديرية شدا في صعدة
السيد نصر الله: الولايات المتحدة لا تريد دولة قوية في المنطقة بل تريد أن يبقى شعوبها يركضون وراء رغيف الخبز
الخميس ١٩ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٢ بتوقيت غرينتش
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كيف تشاهد العالم
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2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.