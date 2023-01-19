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الرئيس رئيسي: ايران تنشد الصداقة مع الدول الاخرى ولاسيما مع دول الجوار التي تشهد على سياسة التعاون

الخميس ١٩ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:١٨ بتوقيت غرينتش

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