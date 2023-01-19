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واقع الصهاينة في ظل تفاقم الفقر + فيديو

الخميس ١٩ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٩ بتوقيت غرينتش

صرخات الاحتجاج على تفاقم الفقر تضج بها مواقع التواصل في كيان العدو، كما أن هناك استحضار للانقسامات القومية والعرقية.. والمخاوف من حرب أهلية.. فيما الشكوك تحوم حول استمرار وجود الكيان مستقبلا.

العالم غياهب الكيان

تضج مواقع التواصل في الكيان الصهيوني بالاحتجاجات على الواقع المعيشي الذي وصلوا إليه مع تفاقم الفقر وارتفاع عدد الأسر التي تعيش تحت خط الفقر.. فيما لسان حال عجوز صهيوني يقول للمسؤولين "إنكم ترموننا كالكلاب!"

وما تحاول أن تخفيه وسائل الإعلام الرسمية الإسرائيلية والتقارير الرسمية الصادرة عن المؤسسات المعنية حول الوضع المزري من الناحية المعيشية خاصة الفئة العمرية المتقدمة تظهره بشكل كبير وسائل التواصل الاجتماعي.

فكل الأرقام الإسرائيلية حتى الآن لا تحاكي فعلا الواقع المعيشي المزري الذي يعيشه قسم كبير من المستوطنين خاصة أن هذه التقارير كانت تأتي عادة من دائرة الإحصاء المركزي في داخل الكيان، ما اصبح يشكل إحراجا كبيراً على المستوى السياسي وإدارة الحكم وأداء الحكومة، خاصة أن جميع الأجهزة الرسمية بداخل الكيان معنية بإخفاء هذه الحقيقة، كي لا يستفيد منها الطرف الآخر.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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