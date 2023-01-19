الخميس ١٩ يناير ٢٠٢٣
٠٧:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

اصابة عدد من المواطنين بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال في جنين

اصابة عدد من المواطنين بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال في جنين
الخميس ١٩ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٢ بتوقيت غرينتش

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، مساء الخميس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية زبدة جنوب غرب جنين، وسط إطلاق قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم.

العالم-فلسطين

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وداهمت منزل المواطن محمد راغب عمارنة، وحولته إلى نقطة مراقبة عسكرية، كما داهمت محله التجاري واستولت على تسجيلات كاميرات.

وأضافت أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم في القرية، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز، وعولجوا ميدانيا.

وفي سياق متصل، احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي خمسة أطفال من بلدة يعبد جنوب جنين، داخل أراضي البلدة في "حي مريحة" وهم: الشقيقان محمد وناصر كايد أبو بكر، وسراج رائد أبو بكر ومحمد منصور أبو بكر.

كما نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا بين قريتي "ظهر العبد" و"نزلة زيد" بمنطقة يعبد، واحتجزت عشرات المركبات المارة من حاجز برطعة، ودققت في هويات المواطنين واستجوبتهم.

روابط ذات صلة

الفلسطينيون يشيّعون الشهيدين أدهم جبارين وجواد بواقنة في جنين

بالفيديو..جماهير غفيرة تشارك في تشييع الشهيدين 'جبارين' و'بواقنة' بجنين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تويتر: شبكة مختصة بالغسيل الرياضي لتلميع صورة بن سلمان!

مواقع التواصل: إبن سلمان تدفق أموال السعودية لغايات سياسية

اصابة عدد من المواطنين بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال في جنين

بالمفاوضات النووية... أميرعبداللهيان: مستعدون لاتخاذ الخطوات الأخيرة نحو الإتفاق

معتقلو الرأي البحارنة يجددون مطالبهم بتحسين وضع السجون

شاهد: هذه هي السعودية في عهد ابن سلمان.. أب محتار في تربية بناته!