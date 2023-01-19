اصابة عدد من المواطنين بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال في جنين

العالم-فلسطين

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وداهمت منزل المواطن محمد راغب عمارنة، وحولته إلى نقطة مراقبة عسكرية، كما داهمت محله التجاري واستولت على تسجيلات كاميرات.



وأضافت أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم في القرية، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز، وعولجوا ميدانيا.



وفي سياق متصل، احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي خمسة أطفال من بلدة يعبد جنوب جنين، داخل أراضي البلدة في "حي مريحة" وهم: الشقيقان محمد وناصر كايد أبو بكر، وسراج رائد أبو بكر ومحمد منصور أبو بكر.



كما نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا بين قريتي "ظهر العبد" و"نزلة زيد" بمنطقة يعبد، واحتجزت عشرات المركبات المارة من حاجز برطعة، ودققت في هويات المواطنين واستجوبتهم.