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البيت الأبيض: التصريحات الروسية بشأن النزاع النووي خطيرة

البيت الأبيض: التصريحات الروسية بشأن النزاع النووي خطيرة
الخميس ١٩ يناير ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٣ بتوقيت غرينتش

اعتبر البيت الأبيض التصريحات الروسية بشأن مخاطر نشوب نزاع نووي خطيرة، ودعا إلى تخفيف حدتها.

العالم-الامريكيتان

وقالت نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض، أوليفيا دالتون، يوم الخميس، ردا على طلب التعليق على التصريح الأخير لنائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري مدفيديف بهذا الصدد: "لم أطلع على هذا التصريح بنفسي، وأنصحكم بالتوجه إلى مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض للتعليق".

وتابعت: "ولكنني أعتقد أنكم سمعتم حديث الرئيس (جو بايدن) في وقت سابق بأن مثل هذا الخطاب خطير وعلينا تخفيف شدته".

وكان نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري مدفيديف قد كتب في منشور على "تلغرام" أن الدول النووية "لا تخسر" وأن "خسارة الدولة النووية في حرب تقليدية قد يؤدي إلى نشوب حرب نووية"، وذلك ردا على تصريحات السياسيين الغربيين أثناء منتدى دافوس بأن روسيا "يجب أن تخسر في أوكرانيا".

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البيت الأبيض: التصريحات الروسية بشأن النزاع النووي خطيرة

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