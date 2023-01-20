لقاء بين وزير الكهرباء السوري و وزير الطاقة الإماراتي...هذا ما بحثاه

العالم-سوريا

و خلال اللقاء الذي جرى على هامش معرض أسبوع أبو ظبي للاستدامة 2023، لفت الوزير الزامل إلى الظروف الحالية الصعبة لتوليد الطاقة في سوريا نتيجة الإجراءات القسرية الغربية أحادية الجانب، وعدم توافر الطاقة الأحفورية ما خفض توليد الكهرباء من 10 آلاف ميغا واط قبل الحرب المفروضة على سورية إلى حوالي ألفي ميغا واط حاليا، وفق "سانا".

من جهته، أشار سهيل بن محمد المزروعي إلى أهمية العلاقات الأخوية بين البلدين، والأولوية التي توليها بلاده لذلك، بحسب "سانا".

وأكد الوزيران أهمية استغلال المنصات الدولية لإيصال صوت سورية في الحصول على الطاقة النظيفة كحق من حقوق الإنسان.