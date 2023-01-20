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مستوطنون إسرائيليون يقتحمون منطقة "باب العامود" في القدس

مستوطنون إسرائيليون يقتحمون منطقة
الجمعة ٢٠ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٤ بتوقيت غرينتش

اقتحم مستوطنون إسرائيليون، مساء الخميس، منطقة "باب العامود" وسط مدينة القدس المحتلة، وأدوا رقصات "استفزازية".

العالم- فلسطين

وأفاد شهود عيان أنّ عددًا من المستوطنين الإسرائيليين، اقتحموا منطقة "باب العامود" وسط مدينة القدس المحتلة، ورفعوا العلم الإسرائيلي، وقاموا برقصات "استفزازية".

وأشار الشهود إلى أن الشرطة الإسرائيلية تواجدت بالمكان، لحماية المستوطنين.

بدورها، اعتبرت حركة "حماس" الفلسطينية، اقتحام المستوطنين ساحة باب العامود في مدينة القدس "خطوة خطيرة، ولعبا بالنار".

وقال حازم قاسم المتحدث باسم الحركة، في تصريح لوسائل الإعلام: "الاحتلال يصعّد من هجماته على المقدسات الإسلامية في القدس، ونحن أمام هجمة غير مسبوقة من الاحتلال على المسجد الأقصى".

ودعا قاسم الفلسطينيين إلى الرباط بالمسجد الأقصى للتصدي لمخططات إسرائيل.

ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تكثف جهودها لتهويد القدس وطمس هويتها العربية والإسلامية، ويتمسكون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967 ولا بضمّها إليها عام 1981.

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