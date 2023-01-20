طهران تستضيف المؤتمر الدولي الاول للنساء المؤثرات في دول العالم

العالم - ايران

وتشارك في المؤتمر اكثر من 300 شخصية من أكثر من 90 دولة من السيدات الناشطات والمؤثرات في كل المجالات الاجتماعية والثقافية والسياسية والعلمية والتكنولوجيا، إضافة إلى 17 مشاركة على مستوى السيدات الأول من مختلف الدول الآسيوية والأوروبية والأميركية.

كما يهدف المؤتمر إلى تنمية قدرات النخب النسائية المؤثرة على المستويين الوطني والدولي، وتشبيك المساعي المشتركة لدعم المرأة وتطورها في إيران والعالم، وتعزيز التواصل بين النساء الفاعلات من مختلف الدول والقارات، للارتقاء بوضع المرأة ودورها والاهتمام بشؤونها في مختلف المجالات.

والمشاركات هن من العديد من دول العالم من ضمنها؛ سوريا، الصين، روسيا، لبنان، الجزائر، استرلیا، سریلانکا، تایلندا، باکستان، الکاميرون، صربيا، ارمينيا، السويد، بلغاريا، قرقیزيا، جنوب افريقيا.

وتتولى العديد من النساء المشاركات في المؤتمر مناصب وزارية ومساعدات لرئيس الجمهورية وبرلمانيات.