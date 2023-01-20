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ايران والصين تؤكدان على تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة

ايران والصين تؤكدان على تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة
الجمعة ٢٠ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٣ بتوقيت غرينتش

ناقش وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الصيني تشين غانغ اخر التطورات العلاقات الثنائية والاقليمية والدولية.

العالم - ايران

وتبادل وزيرا خارجية البلدين في هذه المحادثة الهاتفية وجهات النظر حول آخر تطورات العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.

وفي إشارة إلى الزيارة الناجحة التي قام بها نائب رئيس الوزراء الصيني إلى طهران، قيم أمير عبد اللهيان أهمية استمرار تبادل الوفود رفيعة المستوى بين البلدين لتعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إيران والصين.

وتأكيدا على الأهمية التي توليها بلاده لتنمية العلاقات، أكد تشين غانغ على استغلال كافة الفرص في هذا الاتجاه، بما في ذلك التشاور مع وزراء الخارجية وتبادل الوفود رفيعة المستوى، ودعا الدكتور أمير عبد اللهيان لزيارة الصين.

وفي الوقت الذي هنأ فيه الصين حكومة وشعبا بمناسبة عيد الربيع والعام الصيني الجديد، وتمنى وزير خارجية بلادنا التوفيق في منصبه الجديد كوزير للخارجية.

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