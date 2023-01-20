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اجتماع رباعي بين أمريكا والكيان الإسرائيلي و الإمارات والبحرين

اجتماع رباعي بين أمريكا والكيان الإسرائيلي و الإمارات والبحرين
الجمعة ٢٠ يناير ٢٠٢٣ - ٠٩:٥٠ بتوقيت غرينتش

عقد مسشارو الأمن القومي لكل من الولايات المتحدة وكيان الاحتلال "الاسرائيلي" والإمارات والبحرين، الخميس، اجتماعا عبر تقنية "زوم".

العالم - الإمارات

وذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية "13" أن مستشار الأمن القومي جاك سوليفان، الذي يزور تل ابيب حاليا، عقد ونظيره الإسرائيلي تساحي هنغبي لقاء بمستشار الأمني الإماراتي طحنون بن زايد ومستشار الأمن القومي البحريني ناصر بن حمد آل خليفة، عبر تقنية "زوم"، "لمناقشة فرص تعميق اتفاقات التطبيع وبحث اتخاذ خطوات عملية لتحقيق المصالح المشتركة في المنطقة".

وضم الاجتماع كلاً من ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني في البحرين، وجيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي وتساحي هنغبي رئيس مجلس الأمن القومي الصهيوني.

وناقش الحضور عددًا من الشراكات الواعدة في المنطقة ومن ضمنها مجموعة I2U2 التي تضم الإمارات وأمريكا والهند والكيان الصهيوني، إضافة إلى منتدى النقب الذي عُقد مؤخرًا في أبوظبي.

وأشارت قناة "13" إلى أن نتنياهو وسوليفان بحثا بشكل خاص مستقبل التطبيع مع السعودية.

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