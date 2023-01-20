المقاومة الفلسطينية تستهدف حاجزًا لمستوطنة صهيونية بالضفة

العالم- فلسطين

وذكرت مصادر فلسطينية، أن مقاومين استهدفوا حاجز مستوطنة "دوتان" جنوب جنين بعبوة محلية الصنع، مشيرةً إلى أنه لم يعرف حتى الآن إن كان هذا الاستهداف قد أوقع خسائر بشرية لدى قوات الاحتلال.

يشار إلى أن استهداف المقاومة الفلسطينية للحواجز العسكرية للكيان الصهيوني في مدينتي نابلس وجنين بشكل شبه يومي بالعبوات وإطلاق نار، يسفر أحيانا عن وقوع جرحى وخسائر عند الاحتلال.

وفي وقت سابق من يوم امس اعترف جيش الاحتلال بإصابة جنديين بانفجار عبوة ناسفة أُلقيت على جيب عسكري خلال عملية لجيش الاحتلال في مخيم جنين.