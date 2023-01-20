برلماني ايراني: كل طرق عبور تجارة أوروبا بالمنطقة لن تكون آمنة بعد الآن

العالم - ايران

وأشار " شريعتي " الذي كان يتحدث لمراسل وكالة انباء فارس الى قرار البرلمان الاوروبي بإدراج اسم قوات حرس الثورة الاسلامية فيما اسماه بالجماعات الارهابية، موضحا الحقيقة هي أن الغربيين الذين شاهدوا فشل كل مخططاتهم في المنطقة خلال العقد الأخير وخاصة مشروع الشرق الاوسط الجديد الذي تبنته اميركا ووزير خارجيتها «كاندوليزا رايس» وكانت نتيجة المخطط تأسيس عصابة داعش الارهابية.

وتابع نائب اهالي طهران في البرلمان قائلا: ان الغربيين فشلوا في تأسيس عصابة داعش الارهابية في المنطقة لذا يعتبرون ايران وفيلق القدس التابع لحرس الثورة الاسلامية هما السبب الرئيس في فشل هذا المخطط الغربي، حيث أنهم اعترفوا بأنهم أنفقوا 7 آلاف مليار دولار في المنطقة لنجاح هذا المخطط الا انه فشل دون الحصول على نتيجة.

وشدد على أن انسحاب الاميركان من العراق الذي تزامن مع زيادة قوة المد الشيعي في هذا البلد وانسحابهم من افغانستان بالشكل المخزي، تم أيضا دون حصولهم على أية نتيجة.

واستطرد البرلماني قائلا: ان قوات التحالف السعودي التي هاجمت اليمن بدعم غربي كانت تتصور بأنها سوف تسيطر على انصار الله في مدة قصيرة، الا ان هذه القوات ورطت نفسها في هذا البلد اذ استطاع اليمنيون بدعم معنوي من ايران افشال هذا المخطط.