الجمعة ٢٠ يناير ٢٠٢٣
٠٩:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

الآلاف يؤدون الفجر في الأقصى والإبراهيمي

الآلاف يؤدون الفجر في الأقصى والإبراهيمي
الجمعة ٢٠ يناير ٢٠٢٣ - ٠٨:٤٩ بتوقيت غرينتش

أدى آلاف المصلين، اليوم الجمعة، صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، والمسجد الإبراهيمي في الخليل.

العالم- فلسطين

ففي القدس، أدت أعداد كبيرة من المصلين صلاة الفجر في المسجد الأقصى خلف الشيخ يوسف أبو سنينة، في وقت أعاقت فيه قوات الاحتلال دخول المواطنين إلى المسجد المبارك.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى المبارك، وفتشت المصلين. بحسب المركز الفلسطيني للاعلام.

وشهدت باحات المسجد الأقصى منذ الفجر وجوداً حاشداً لأهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، ومن تمكن من الوصول للمسجد من أبناء الضفة المحتلة.

وشارك في صلاة الفجر أعداد غفيرة من الرجال والنساء والأطفال ملؤوا المصلى القبلي، وسط أجواء روحانية وابتهالات.

وتجمع المصلون عقب صلاة الفجر في حلقات لقراءة القرآن، كما تناولوا فطوراً جماعياً في ساحات المسجد الأقصى.

وشهدت منطقة باب العامود -الليلة الماضية- مناوشات مع قوات الاحتلال التي اعتدت على الشباب الموجودين في الساحة، لحماية مجموعة من المستوطنين اقتحمت المنطقة ورفعوا الأعلام الإسرائيلية.

وعقب انسحابهم من باب العامود، اقتحم المستوطنون البلدة القديمة بالقدس المحتــلة، ثم تجمعوا أمام باب الغوانمة، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.

وفي الخليل المحتلة جنوب الضفة المحتلة، احتشد مئات المواطنين داخل المسجد الإبراهيمي وفي الشوارع المؤدية له، وأحيوا صلاة الفجر العظيم.

وقدمت الضيافة من التمور والمشروبات الساخنة للمصلين بمشاركة من عائلات الخليل وتكية سيدنا "إبراهيم الخليل" وتبرعات من الأهالي، وسط أجواء احتفالية وجلسات الذكر والتكبير والصلاة على الحبيب المصطفى.

وانطلقت حملة "الفجر العظيم" لأول مرة من المسجد الإبراهيمي في نوفمبر 2020؛ لمواجهة المخاطر المحدقة بالمسجد واقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين المتكرر له، ومن ثم انتقلت إلى المسجد الأقصى.

روابط ذات صلة

مستوطنون إسرائيليون يقتحمون منطقة "باب العامود" في القدس

مئات المستوطنين الصهاينة يرقصون في باحات المسجد الاقصی

علي فضل الله: لزوم التنازل الطوعي عن المطالب لحساب الوطن

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

من أجل التوصل لاتفاق سياسي نهائي.. لجنة التنسيق المشتركة السودانية تواصل مناقشتها

آية الله مكارم شيرازي: الدول الغربية لا تخضع لأي قانون أخلاقي

أحكام بالسجن لسنوات تطال عددًا من الأطفال البحرینيین

الآلاف يؤدون الفجر في الأقصى والإبراهيمي

شاهد.. منظمات دولية تطالب النظام السعودي باحترام الحريات

عالمة سورية تحل لغزا عجز عنه العلماء لأعوام طويلة