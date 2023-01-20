الأمن الإيراني يفكك خليتين إرهابيتين جنوب شرق البلاد

العالم - ايران

وقالت الدائرة العامة للامن في محافظة سيستان وبلوشستان في بيان اصدرته الخميس: انه اثر العمليات الاستخباراتية والعملياتية للقوات الامنية الايرانية، تم تفكيك خليتين تابعتين لتنظيم داعش الإرهابي التكفيري واعتقال عدد من العناصر المبايعين للتنظيم، كانوا يخططون لإحداث حالة من انعدام الأمن في جنوب شرق البلاد بتوجيهات من دول أجنبية في الأشهر الأخيرة.

واضافت أنه في ظل يقظة الكوادر الامنية وتعاون مقر "القدس" التابع للحرس الثوري وقوى الامن الداخلي، تم استهداف واعتقال عناصر تابعة للشبكات العبرية -الغربية -العربية في جنوب شرق البلاد وجرى تسليمهم للجهات القضائية المختصة.

وتابعت انه كان أحد أهداف هاتين الخليتين هو أخذ رهائن من الأجانب ورجال الأعمال في تشابهار.

وقالت: تظهر اعترافات عناصر الخليتين ومن بينهم رعايا أفغان وطاجيك، أنه كانت لديهم خطط واسعة النطاق لخلق جو من انعدام الأمن في جنوب شرق البلاد.