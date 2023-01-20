ناشط سعودي: كُنّا نظن أن شياطين الجن فقط تهرب من صوت الأذان!

العالم - السعودية

ونشر الصحفي السعودي تركي الشلهوب الفيديو مرفق بهذه التغريدة: ان "كُنّا نظن أن شياطين الجن فقط تهرب من صوت الأذان، ولكننا اكتشفنا العكس!".

وجه وزير وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية عن ضرورة إزالة السماعات الخارجية الموجودة في جميع المساجد الموجودة في السعودية لاسيما تلك الجوامع المعمرة في إطار الأراضي وجميع المساجد التي يكون فيها اكثر من 4 سماعات، ياتي هذا الاجراء من ازالة السماعات من الوزارة من منظور اكتفاء كل مسجد بعدد 4 فقط من السماعات التي يتم استخدام كل منها بغرض رفع الأذان للصلاة في داخل المملكة.

ويتصاعد الغضب في السعودية من فساد حفلات هيئة الترفية التي تسعى من خلالها إلى إلهاء المجتمع السعودي المحافظ وسلخه عن هويته وعاداته المحافظة منذ عقود.

وشكلت سلسلة خطوات فرضها محمد بن سلمان منذ توليه منصب ولاية العهد صيف عام 2017 انقلابا صريحا على قيم البلاد وطابعها المحافظ وهو ما قوبل ولا يزال بانتقادات واسعة من المواطنين يتم مواجهتها بقمع والاعتقالات التعسفية.

ويعتقد المراقبون ان بن سلمان يحاول من خلال هذه الحفلات الصاخبة التغطية على انتهاكاته المروعة بحق معتقلي الرأي والمعارضين.