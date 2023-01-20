الجمعة ٢٠ يناير ٢٠٢٣
٠١:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

"ليس لدي ما يكفي من الطاقة":

رئيسة وزراء نيوزيلاندا تعتزم الاستقالة مطلع فبراير

رئيسة وزراء نيوزيلاندا تعتزم الاستقالة مطلع فبراير
الجمعة ٢٠ يناير ٢٠٢٣ - ١٢:٣٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، أنها ستستقيل من منصبها في فبراير/ شباط المقبل، قائلة إنه "لم يعد لديها ما يكفي لتقدمه" لقيادة البلاد.

العالم - أسيا والباسفيك

وقالت أرديرن أمس الخميس، للصحفيين، إنها "أخذت وقتا خلال العطلة الصيفية للتفكير في مستقبلها (مع الحزب)"، حسبما ذكرت شبكة "سي ان ان".

وأضافت: "كنت آمل أن أجد خلال تلك الفترة ما أحتاجه للاستمرار، لكن للأسف لم أفعل ذلك، وسأقوم بإيذاء نيوزيلندا في حال استمراري".

وأصبحت أرديرن (42 عاما) أصغر رئيسة حكومة في العالم بعد انتخابها رئيسة للوزراء في عام 2017، عن عمر 37 عاما.

وأشارت الشبكة أن أرديرن ستستقيل من منصبها في رئاسة حزب العمال في موعد أقصاه 7 فبراير المقبل، حيث سيجرى الحزب الحاكم تصويتا الأحد المقبل لتحديد خلف لها.

وأوضحت أرديرن أنها قادت نيوزيلندا خلال 6 سنوات "صعبة" شهدت خلالها جائحة كورونا وفترة الركود التي تلتها، وحادثة إطلاق النار في مسجد كرايستشيرش عام 2019، إضافة إلى ثوران بركان "وايت آيلاند".

وقالت: "إن قيادة البلد خلال أوقات السلم شيء، وقيادته خلال الأزمات شيء آخر".

وأضافت: "هذه الأحداث كانت مرهقة. ولم يكن هناك أبدا لحظة شعرت فيها أننا كنا نحكم فقط".

جدير بالذكر أن نيوزيلندا ستجري انتخابات عامة في 14 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

روابط ذات صلة

بالفيديو.. ماذا لو حدثت هذه المشاهد في الوطن العربي!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أكثر من مليون فرنسي يتظاهرون ضد تعديلات قانون التقاعد

إتحاد الشغل التونسي: البلد لا يبنى بقرار فردي

المقاومة الفلسطينية تطلق صواريخ تجريبية باتجاه البحر

أمريكا تبيع 12طائرة إف-16 للأردن

"ليس لدي ما يكفي من الطاقة": رئيسة وزراء نيوزيلاندا تعتزم الاستقالة مطلع فبراير

ليبيا: حكومة باشاغا تعلق على عقد اجتماع لوزراء الخارجية العرب برئاسة حكومة الدبيبة