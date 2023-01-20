أمريكا تبيع 12طائرة إف-16 للأردن

العالم - الأردن

وقال الجيش الأردني أمس الخميس، في بيان له على موقعه الإلكتروني: "قيادة سلاح الجو الملكي وقعت صفقة لشراء طائرات تتضمن تسليم 12 طائرة من طراز "إف 16" كمرحلة أولى".

وأضاف الجيش الأردني: "أن الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز القدرات الدفاعية والردع العسكري للمملكة الأردنية الهاشمية، وزيادة مستوى الجاهزية القتالية والعمليات المشتركة مع الجانب الأمريكي الصديق"، على حد وصفه.

وأوضح أنها تأتي ضمن "تعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين، ودعم الجهود المشتركة في مكافحة ما أسماه بـ" الإرهاب" وتعزيز الاستقرار في المنطقة".

وقالت شبكة "س إن إن" الإخبارية الأميركية:"أن الصفقة التي طلبتها عمان ستشمل 12 مقاتلة "F-16 C Block 70"، و4 مقاتلات "F-16 D Block 70".

وأضافت الشبكة: "كما تضم الصفقة محركات مركبات، ورادارات، ومدافع، وأنظمة تحكم إلكترونية، وذخيرة شديدة الانفجار وأخرى للتدريب، فضلا عن معدات تشفير للاتصالات الآمنة، ومعدات الملاحة الدقيقة".

وفي فبراير 2022، وافقت الولايات المتحدة على صفقة عسكرية "محتملة" لمصلحة الأردن، تتضمن بيعه 16 طائرة "إف 16"، إضافة إلى معدات تبلغ تكلفتها 4.21 مليارات دولار.