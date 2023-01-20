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القضاء على عدد من إرهابيي 'داعش' بعملية للقوى السورية بريف درعا

القضاء على عدد من إرهابيي 'داعش' بعملية للقوى السورية بريف درعا
الجمعة ٢٠ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:٤٢ بتوقيت غرينتش

قتل متزعم في تنظيم (داعش) الإرهابي واثنان من مرافقيه خلال عملية، نفذتها القوى الأمنية السورية في بلدة المزيريب بريف درعا الغربي.

العالم - سوريا

وقال مصدر أمني: إن القوى الأمنية اقتحمت مقراً لتنظيم (داعش) الإرهابي بجانب المدرسة الإعدادية في الحي الشمالي لبلدة المزيريب واشتبكت مباشرة معهم، ما أدى إلى مقتل المتزعم الإرهابي محمد علي الشاغوري الملقب أبو عمر الشاغوري، وهو من القيادات المتبقية للتنظيم في ريف درعا الغربي، والمسؤول عن عمليات الاغتيال والاعتداءات التي كانت تجري في المنطقة، حسب سانا.

وأشار المصدر إلى أن العملية أسفرت أيضاً عن مقتل مرافقي الإرهابي الشاغوري، وهما أحمد خالد المصري ومحسن زيتاوي، كما تمت مصادرة أسلحتهم الفردية.

وكانت القوى الأمنية أجرت العام الماضي عمليات أمنية بالتعاون مع وحدات من الجيش ومجموعات محلية وأهلية في العديد من بلدات ريف درعا الغربي والشمالي وفي حي طريق السد أسفرت عن القضاء على العشرات من إرهابيي تنظيم (داعش)، كان من بينهم متزعم التنظيم أبو الحسن الهاشمي القرشي المعروف باسم سيف بغداد، والذي قُتل خلال العملية الأمنية في مدينة جاسم في الـ 15 من تشرين الأول الماضي.

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