السبت ٢١ يناير ٢٠٢٣
٠٥:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

مزارع يرسم وجه ميسي بحقل ذرة!

مزارع يرسم وجه ميسي بحقل ذرة!
السبت ٢١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٥ بتوقيت غرينتش

أقدمَ الأرجنتينيون على مُبادرات عدَّة لتكريم النجم الكروي ليونيل ميسي بعدما قاد مُنتخب الأرجنتين للفوز بكأس العالم لكرة القدم، كان آخرها رسم وجهه في حقل ذرة.

العالم -منوعات

واستعانَ المُزارع ماكسيميليانو سبيناتسي بخوارزمية لتحديد موقع غرس نبات الذرة في الحقل الواقع في منطقة لوس كوندوريس بإقليم قرطبة وسط الأرجنتين كي تظهر الذرة عند نموها على هيئة وجه النجم الأرجنتيني.

وقالَ المزارع: «بالنسبة لي، ميسي لا يقهر. الآن وقد بات المُنتخب بطلًا للعالم، يسعدني أن أعبر (عن تقديري) بزرع المحصول». والبلد المولع بكرة القدم في أمريكا الجنوبية ثالث أكبر مصدري الذرة في العالم. وتعتبر الزراعة هي قاطرة صادراتها، رغم أنها ربما حصلت على شهرة أكبر من خلال كرة القدم. وصمم المُهندس الزراعي كارلوس فاريسيلي الترميز الذي اتبعته الآلات لغرس البذور لتبدو بصورة ميسي عندما تنمو. وقال: «خطرت لي فكرة تصميم رمز لآلات الغرس يحمل تصميم وجه ميسي تكريمًا له»، مُشيرًا إلى أنَّه جعل الكود مُتاحًا «لمن يتجرأ على زراعته».

روابط ذات صلة

ماذا يحصل لنا عند سماع صوت العصافير؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

علماء يكتشفون سببا غير عادي يطور خلايا السرطان لدى البشر

حلفاء أوكرانيا يفشلون في الاتفاق على تسليمها دبابات ثقيلة

أهم 7 أشياء التي يجب الابتعاد عنها بعد الاكل

دراسة: العمل المناخي في السعودية.. غسيل فاضح للسمعة

مزارع يرسم وجه ميسي بحقل ذرة!

القرار الأوروبي ضد حرس الثورة الإسلامية .. لماذا الآن؟