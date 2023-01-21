مزارع يرسم وجه ميسي بحقل ذرة!

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واستعانَ المُزارع ماكسيميليانو سبيناتسي بخوارزمية لتحديد موقع غرس نبات الذرة في الحقل الواقع في منطقة لوس كوندوريس بإقليم قرطبة وسط الأرجنتين كي تظهر الذرة عند نموها على هيئة وجه النجم الأرجنتيني.

وقالَ المزارع: «بالنسبة لي، ميسي لا يقهر. الآن وقد بات المُنتخب بطلًا للعالم، يسعدني أن أعبر (عن تقديري) بزرع المحصول». والبلد المولع بكرة القدم في أمريكا الجنوبية ثالث أكبر مصدري الذرة في العالم. وتعتبر الزراعة هي قاطرة صادراتها، رغم أنها ربما حصلت على شهرة أكبر من خلال كرة القدم. وصمم المُهندس الزراعي كارلوس فاريسيلي الترميز الذي اتبعته الآلات لغرس البذور لتبدو بصورة ميسي عندما تنمو. وقال: «خطرت لي فكرة تصميم رمز لآلات الغرس يحمل تصميم وجه ميسي تكريمًا له»، مُشيرًا إلى أنَّه جعل الكود مُتاحًا «لمن يتجرأ على زراعته».