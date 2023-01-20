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وزارة الأمن الايرانية: بريطانيا حصلت من الجاسوس أكبري على معلومات سرية تتعلق بقدرات ايران العسكرية كقدراتها الصاروخية

الجمعة ٢٠ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:٥١ بتوقيت غرينتش

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