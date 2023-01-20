الجمعة ٢٠ يناير ٢٠٢٣
٠٢:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

وزارة الأمن: بريطانيا طلبت من أكبري تزويدها بمعلومات حول الأجهزة الأمنية والعسكرية والسياسية والعلماء الايرانيين الكبار كالشهيد فخري زادة

الجمعة ٢٠ يناير ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بريطانيا تواجه إضرابات جديدة بقطاع الإسعاف في فبراير ومارس

ماكرون يطرح خطة جديدة لزيادة الإنفاق العسكري وتحديث الجيش الفرنسي

وزارة الأمن الإيرانية تصدر بيانا توضيحيا حول الجاسوس علي رضا أكبري

تدشين أول رحلة بحرية لقوارب الأبحاث والرقابة المجتمعية بالحديدة

مقتل 18مدنيا بهجومين في بوركينا فاسو

شاهد.. اصابات عدد من السوريين جراء اشتباكات في ريف حلب الشمالي