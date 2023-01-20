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تدشين أول رحلة بحرية لقوارب الأبحاث والرقابة المجتمعية بالحديدة

تدشين أول رحلة بحرية لقوارب الأبحاث والرقابة المجتمعية بالحديدة
الجمعة ٢٠ يناير ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

دشنت الهيئة العامة للمصائد السمكية واللجنة الزراعية والسمكية العليا، أول رحلة بحرية لقوارب الأبحاث البحرية والرقابة المجتمعية في مياه البحر الأحمر.

العالم- اليمن

وحسب موقع "سبأ نت" اليمني أشاد وكيل وزارة الثروة السمكية عبدالحميد الفقيه وعضو اللجنة الزراعية عبدالواحد الشرقي خلال التدشين، ب"الجهود المبذولة في تفعيل دور الرقابة المجتمعية والإنقاذ البحري لأهميتها في مساندة الصيادين والحفاظ على الثروة البحرية".

فيما أوضح نائب رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية محمد العميسي أن" الرحلة شملت قاربين تم تأهيلهما وتزويدهما بمحركات متطورة وغيرها من المتطلبات اللازمة لإنجاح عمل المتطوعين لتنفيذ دوريات يومية في البحر ضمن المهام الموكلة إليهم".

وثمن "جهود المتطوعين من الشباب والصيادين الذين يتميزون بالمؤهلات والخبرات لإنجاح عمل الرقابة المجتمعية والإنقاذ البحري"، لافتاً إلى" مساعي الهيئة في إحداث شراكة مجتمعية حقيقية، للاهتمام بقضايا الصيادين وإحداث نهضة شاملة وتنمية مستدامة للقطاع السمكي".

حضر التدشين مدير عام موانئ ومراكز الإنزال السمكي بالهيئة عزيز عطيني، وعاقل الصيادين علي حنش، وعدد من الصيادين والعاملين في القطاع السمكي.

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