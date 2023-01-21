صنعاء تجدّد تأكيدها التصعيد بالعمق السعودي في حال فشل الاتفاق

العالم - خاص بالعالم

حيث قالت وسائل اعلام يمنية ان قيادي عسكري بارز في زارة الدفاع حذر التحالف السعودي بتصعيد غير مسبوق فيما لو حاول الالتفاف على نقاط التفاهم والتقدم الإيجابي مع صنعاء.

مضيفة ان نائب دائرة التوجيه المعنوي العميد عبدالله بن عامر قال ان قوة الجيش اليمني تعاظمت بشكل غير مسبوق وان على دول العدوان ان تدرك كذلك في حال حاولت الالتفاف على اي تفاهمات.

الى ذلك اكد محمد على الحوثي عضو المجلس السياسي الاعلى الحاكم في اليمن وجود تقدم كبير في المحادثات، لكنه شدد على أن هناك حوارات مستمرة ومباحثات حول الرواتب والتعويضات ومجمل المطالب التي قدمتها صنعاء لتحالف العدوان السعودي لتجديد الهدنة والعمل على وقف الحرب.

مضيفا ان النقاش يتعلق بالملف الإنساني كموضوع المرتبات وفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة وان الجمهورية اليمنية ثابته على مواقفها ومطالبها المشروعة لكنه اشار الى ان المراوحة لاتزال قائمة.

ومع وجود الضبابية في المشهد السياسي حول الاتقاف من عدمه او بنود الاتفاق وزمانها الذي من المقرر ان يعلن عنه، فقد نشرت وسائل اعلام سعودية واماراتية ما قالت انه بنود الاتفاق مشيرة الى انه تم الاتفاق حتى الان بين الاطراف المتحاورة على بند رواتب الموظفين مدنيين وعسكريين استنادا إلى قاعدة بيانات العام2014.

وكذلك فتح رحلات تجارية جديدة من مطار صنعاء إلى ست من الدول هي قطر والأردن وماليزيا والهند بالإضافة إلى الوجهتين السابقتين الممثلتين بمصر والأردن.

كما تشمل أيضا رفع الحصار بشكل كلي عن ميناء الحديدة واستئناف تصدير النفط والغاز، وفتح الطرقات بين المحافظات على أن تدخل البلاد في هدنة لمدة ستة أشهر، كما تم التاكيد على أن تنفيذ بنود هذا الاتفاق سيتم قبيل إعلان تمديد الهدنة رسميا.



هذا ووصفت قيادات بارزة في صنعاء، المفاوضات بين الطرفين برعاية عمانية بالإيجابية، في مؤشر على قبول السعودية بشروط صنعاء المطروحة.

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