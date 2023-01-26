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شهداء واصابات بالعشرات إثر عمليات الاحتلال في جنين

الخميس ٢٦ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٤ بتوقيت غرينتش

هنا في ثلاجات الموتى في مستشفى جنين الحكومي، يبحث أهالي الشهداء التسعة عن ثلاجات تتسع ذويهم الذين ارتقوا صباح اليوم خلال عدوانٍ للاحتلال الإسرائيلي الأكثر شراسة  منذ سنوات.

العالم - خاص بالعالم

العملية العسكرية التي أشرف عليها جهاز الشاباك الإسرائيلي لوجود معلومات استخباراتية دقيقة حول وجود مطلوبين متحصنين في أحد منازل المخيم.

فجروا المنزل، واستشهد المقاومون، شقيقان والثالث رفيق دربهم، وأثناء تشيع جثامينهم في بلدة برقين عصرا استشهد الشقيق الثالث ليرتفع عدد الشهداء إلى عشرة شهداء وأكثر من عشرين إصابة.

وزارة الخارجية والرئاسة الفلسطينية ووزارة الصحة اعتبرت ماجرى في المخيم جريمة ومجزرة مكتملة الأركان، فيما قال عنها أهالي المخيم بأنها أعادت إلى أذهانهم معركة نيسان عام ٢٠٠٢.

مسؤول وحدة اليمام التي أشرفت على العملية العسكرية قال إن المقاومين في مخيم جنين واجهو الاحتلال بشراسة، ولم يتوقف إطلاق رصاص المقاومين.

هنا في مقبرة الشهداء في مخيم جنين القبور تفتح مع كل اقتحام جديد لجيش الاحتلال بانتظار شهيد جديد، شيع الآلاف هذا اليوم تسعة شهداء بينهم شقيقان وسيدة والمقاومة لاتزال تؤكد مواصلتها حتى دحر الاحتلال.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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