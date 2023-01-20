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موسكو: مكاسب ميدانية جديدة في شرق أوكرانيا +فيديو

الجمعة ٢٠ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٤ بتوقيت غرينتش

قال وزير الدفاع الأميركي لويد اوستن ان واشنطن تعمل مع حلفائها على الاستجابة لطلب أوكرانيا بالحصول على دبابات قتالية، وسط تحذير روسي من استمرار الدعم العسكري لأوكرانيا.

العالم - خاص بالعالم

هنا في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا،اجتمع حلفاء الولايات المتحدة الخمسين في مجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا، لكن تضارب وجهات النظر كانت الحاضر الاكبر بين هؤلاء،ا ذ انهم لم يتوصلوا لقرار حول إرسال دبابات ليوبارد لأوكرانيا بحسب وزير دفاع ألمانيا.

وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن: "هذه ليست لحظة للتباطؤ، لقد حان الوقت للتعمق أكثر الشعب الأوكراني يراقبنا، والكرملين يراقبنا والتاريخ يراقبنا".

وسريعا رد الكرملين على تلك التوجهات الغربية وقال أن تسليم دبابات غربية لأوكرانيا لن يغيّر شيئا في الوضع على الأرض.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن هذه الدبابات ستسبب مشكلات جديدة لأوكرانيا لجهة عبء صيانتها وتصليحها. ودعا الى عدم المبالغة في أهمية تسليم أسلحة كهذه أو قدرتها على تغيير أي شيء ميداني على صعيد تقدم الجانب الروسي باتجاه تحقيق أهدافه.

ورأى بيسكوف أن العلاقات بين موسكو وواشنطن تدنت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق مضيفا ان الناتو ضالع بشكل مباشر وغير مباشر في النزاع الحالي.

وينقسم الحلفاء الغربيين حول ما إذا كان سيتم توفير الأسلحة الثقيلة لكييف وكيفية تقديمها. وقد أصرت برلين بشكل خاص على أن تقدم واشنطن الدبابات أولاً، لكن إدارة بايدن تقول إنه ليس لديها خطط لإرسال دبابات أميركية في الوقت الحالي.

وبدا أن حكومة المستشار أولاف شولتز مترددة حتى الآن في السماح بنقلها إلى أوكرانيا خوفا من استفزاز روسيا.

ميدانيا، اعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قواتها على بلدة كليشيفكا في محور دونيتسك وتحرير لوبكوف بمنطقة زابورجيه وسط مواصلة قواتها تقدمها في كافة المحاور.

فيما تؤكد مصادر ميدانية مواصلة القوات الروسية والقوات الجليفة تقدمها في مناطق مختلفة من شرق اوكرانيا وسط معارك ضارية على مختلف الجبهات.

وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا تنفيذيا مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي لمناقشة التقدم المحرز خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.

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