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إصابات واعتقالات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة المحتلة

إصابات واعتقالات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة المحتلة
الجمعة ٢٠ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٤ بتوقيت غرينتش

أصيب العشرات من الفلسطينيين، اليوم الجمعة، خلال فعاليات مناهضة للاستيطان في مدن الضفة المحتلة، كما اعتقلت قوات الاحتلال عددا من المواطنين الفلسطينيين.

العالم - فلسطين

وفي نابلس، أصيب 3 فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدات بيتا وقريوت جنوب نابلس، وقرية بيت دجن شرقا.

وأوضحت المصادر المحلية، أن 3 فلسطينيين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الوجه والظهر والبطن، وآخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات شهدتها القرية عقب اقتحام المستوطنين نبع القرية.

وأفادت مصادر طبية، بأن 13 فلسطينيا أصيبوا بالاختناق جراء استنشاق الغاز خلال مواجهات شهدتها المنطقة الشرقية في بيت دجن، فيما أصيب خمسة آخرون بالاختناق خلال مواجهات جبل صبيح في بلدة بيتا، وجرى علاجهم ميدانيا.

كما هاجم مستوطنون أراضي الأهالي ويحطمون مركباتهم في قرية جوريش جنوب شرق نابلس.

وفي الخليل أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق واعتقل شابان خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في منطقة باب الزاوية وسط الخليل.

وذكرت المصادر المحلية، أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل شارع الشهداء وسط المدينة، والتي أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه الفلسطينيين، ما تسبب بإصابة عدد منهم بالاختناق.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين أحمد سلهب (17 عاما) وعصام أبو عمر.

وفي مسافر يطا، أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق، بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال قمعه لفعالية غرس أشجار الزيتون والصبر في مناطق: الجوايا، والمرتبة، والعين البيضا بمسافر يطا جنوب الخليل.

وقالت المصادر المحلية، إن قوات الاحتلال اعتدت على المشاركين بالضرب بأعقاب البنادق، واستولت على نحو 100 شتلة من أشجار الصبر والزيتون، وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين والمنازل السكنية، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق، كما وأعلنت المنطقة عسكرية مغلقة.

وفي طولكرم، أصيب شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، من بلدة جبع جنوب جنين، أثناء تواجده قرب جدار الفصل العنصري المقام على أراضي طولكرم.

وأوضحت المصادر المحلية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص تجاه شاب في العشرينات من عمره، قرب فتحة جدار الفصل العنصري المقام على أراضي طولكرم، ومنعت الإسعاف من الاقتراب منه، واحتجزت 4 شبان من جبع كانوا برفقته.

وفي كفر قدوم، أصيب 5 مواطنين بالرصاص المطاطي خلال المواجهات مع الاحتلال شرق قلقيلية.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا عقب الاعتداء عليه، أثناء توجهه لأداء صلاة الجمعة، عند باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت شابا، عقب الاعتداء عليه بالضرب المبرح عند باب الأسباط، واحتجزت آخر في طريق الواد، وفتشته ودققت في بطاقته الشخصية.

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