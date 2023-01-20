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تونس: مؤشرات إيجابية من لقاء مديرة صندوق النقد الدولي في منتدى دافوس

تونس: مؤشرات إيجابية من لقاء مديرة صندوق النقد الدولي في منتدى دافوس
الجمعة ٢٠ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، سمير سعيد، على" وجود مؤشرات إيجابية من اللقاء الذي جمع بين ‏رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن، مع مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا".‏

العالم- تونس

وأشار سعيد في تصريحات لإذاعة "موزاييك" التونسية إلى أن "مؤشرات اللقاء بين بودن وجورجيفا تمنح تفاؤلا للتوصل إلى اتفاق مع الصندوق".

وجاءت تصريحات وزيرة الاقتصاد والتخطيط التونسي، على هامش حضوره ندوة الإعلام عن تفاصيل الاستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال، والتي ترعاها وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية.

وكان محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، أعلن أن" أول تمويل من صندوق النقد الدولي لبلاده، بقيمة 1.9 مليار دولار أمريكي، سيكون خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي".

وفي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، نفت الحكومة التونسية، أن يكون برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تقدمت به لصندوق ‏النقد الدولي يتضمن بيع بعض المؤسسات الحكومية في الدولة.‏

وسيستمر المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس بسويسرا، في الفترة من 10 إلى 26 يناير/ كانون الثاني، بينما سيعقد الاجتماع السنوي من 16 إلى 20 من الشهر نفسه".

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