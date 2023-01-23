الشارع الالماني يرفض التغول في الصراع العسكري في اوكرانيا 

العالم - خاص بالعالم

وعلى ضوء الضرر الذي بدأ يلحق بدول الإتحاد الاوروبي، بدأت الخلافات تطفو على سطح العلاقات بين هذه الدول، لاسيما حول طبيعة التعامل مع الحرب وتسليح كييف تحديدا.

دبابات ليوبارد، عنوان الازمة المستجدة بين ألمانيا وحلفائها في الإتحاد. حيث تتعرض برلين لحملة ضغط قوي لدفعها لقبول تسليم أوكرانيا دبابا ليوبارد التي يقول المدافعون عن الفكرة إنها ستساهم في تغيير خارطة المعارك.



الضغط المترافق مع انتقادات لبرلين بدأ يخرج من أروقة الاتحاد الاوروبي، حيث اتهم منسق السياسة الخارجية فيه جوزيب بوريل الحكومة الالمانية بالوقوف ضد مباردة تسليح كييف بالدبابات.



لكن الضغوط لم تنفع حتى اللحظة في استخلاص موقف الماني واضح، خاصة بعد فشل اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الاوكرانية الذي عقد في قاعدة رامشتاين الجوية بالاتفاق حول موضوع الدبابات.



ألمانيا لديها اسبابها القوية كما يقول المتابعون. اولها الخوف من تورط أوروبي اكبر في الحرب، يصب نهاية الأمر في صالح الاميركيين الذين يبدون مرتاحين لما يحصل حتى اللحظة. وهو ما دفع بالمستشار الالماني اولاف شولتس الى اشتراط ارسال الولايات المتحدة دبابات ابرامز المتطورة الى اوكرانيا للقبول بارسال دبابات ليوبارد.



لكن واشنطن قطعت الطريق امام شولتس بالقول إن ابرامز ليست مناسبة لأوكرانيا كونها معقدة جدا وتحتاج كميات كبيرة من الوقود.

فيما يرى مراقبون أن هذه التبريرات هي للتهرب من ارسال الدبابات وابقاء ساحة التورط في الحرب محصورة بالاوروبيين.

الى جانب ذلك تبرز مخاوف لدى شولتس من تاثير التورط اكثر في الحرب على شعبية الحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي يقوده، خاصة وان الاحتجاجات الشعبية بدأت تتزايد في المانيا ضد التورط في الحرب الاوكرانية وتسليح كييف باسلحة ثقيلة.

اضافة الى ان اخر استطلاعات الرأي في البلاد اظهرت ان حوالي سبعة وستين بالمئة من الالمان يعتبرون ان حكومتهم دعمت اوكرانيا بالسلاح مناسب أو يزيد عن اللازم، ما يشكل ضغطا اضافيا على شولتس لرفض تسليم ليوبارد الى كييف.

وسواء قررت برلين الخضوع للضغوط او التمسك بموقفها، فإن الصورة التي بدأت تتضح اوروبيا هي تزايد الخلافات بين الحلفاء ما يعكس حجم الضرر الذي الحقته الحرب الاوكرانية بالقارة العجوز، في وقت تحصي واشنطن مكاسبها من حرب اشعلتها وتركت حلفاءها يحترقون بها.

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