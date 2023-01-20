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أمير عبد اللهيان: إيران قلقة ازاء اوضاع النساء والأطفال في البلدان التي مزقتها الحروب

أمير عبد اللهيان: إيران قلقة ازاء اوضاع النساء والأطفال في البلدان التي مزقتها الحروب
الجمعة ٢٠ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٩ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية، "حسين أمير عبد اللهيان"، إن الجمهورية الإسلامية الإیرانیة تشعر بالقلق إزاء أوضاع النساء والأطفال في أوكرانيا كما قلقة إزاء اوضاع النساء والأطفال في فلسطين واليمن وأفغانستان والبلدان الأخرى التي مزقتها الحروب والأزمات.

العالم- ايران

وقال أميرعبد اللهيان في كلمة خلال المؤتمر الدولي الاول للنساء المؤثرات الذي عقد اليوم الجمعة في طهران : بالنسبة للحرب في أوكرانيا ، تحاول الجمهورية الإسلامية الإيرانية بكل قوتها على مستوى الرؤساء ووزراء الخارجية وقف إطلاق النار وتركيز الأطراف على السلام.

وأضاف: نحن نعارض الحرب بشدة، والجمهورية الإسلامية الإیرانیة قلقة بشأن حالة النساء والأطفال في أوكرانيا، كما تشعر بالقلق إزاء حالة النساء والأطفال في فلسطين واليمن وأفغانستان وغيرها من البلدان المتورطة في الحروب والأزمات بصرف النظر عن السياسة وازدواجية المعايير.

وصرح أن بعض السياسيين الغربيين حاولوا وراء إلغاء عضوية إيران في لجنة الأمم المتحدة للمرأة، على الرغم من المكانة المهمة التي تتمتع بها المرأة الإيرانية خلال العقود الأربعة التي تلت انتصار الثورة الإسلامية.

واضاف: لكن حرمان إيران من العضوية في هذه اللجنة لم ولن يؤثر على التركيز الخاص للبلاد على تحسين وضع المرأة ودور المرأة الأكثر فعالية في الأنشطة السياسية والاجتماعية والثقافية والعلمية والفنية والدولية في البلاد.

وأعلن أن الأمانة الافتراضية للمؤتمر الدولي للنساء المؤثرات في دول العالم ستقام في طهران اعتبارا من اليوم، مضيفا أن الدورة الثانية للمؤتمر ستعقد في إحدى الدول المضيفة.

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