وزير الخارجية ينتقد موقف البرلمان الأوروبي غير البناء تجاه الحرس الثوري

العالم- ايران

وتبادل وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان، في اتصال هاتفي مع وزير خارجية السويد توبياس بيلستروم، وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام الثنائية والدولية.

وفي هذه المباحثات، انتقد وزير الخارجية بشدة الموقف غير البناء للبرلمان الأوروبي تجاه حرس الثورة الإسلامية، معربا عن أمله في أن تستمر العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والجمهورية الإسلامية الإيرانية في مسار بناء خلال رئاسة السويد للاتحاد الأوروبي.

وأكد وزير الخارجية أن الإجراءات التخريبية التي قام بها البرلمان الأوروبي ضد حرس الثورة الإسلامية تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف أن حرس الثورة الإسلامية لعب دوراً بناءً في محاربة تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا ومنطقة غرب آسيا، وبتدمير داعش أنقذ العواصم الأوروبية من هجمات هذه المجموعة الإرهابية. لذلك فإن الأوروبيين مدينون لجهود حرس الثورة الإسلامية في محاربة الإرهاب.

وأشار أميرعبداللهيان إلى ضرورة توسيع نطاق التشاور بين طهران وستوكهولم، وقال، يجب عدم السماح بأن تتأثر العلاقات التاريخية بين البلدين من قبل بعض الأشخاص ذوي المصالح الشخصية والإرهابية.

بدوره أكد وزير خارجية السويد، في هذا الاتصال الهاتفي، على اهتمام بلاده خلال رئاسة الاتحاد الأوروبي لتوسيع المباحثات بين الاتحاد الأوروبي وإيران.