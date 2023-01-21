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أوساط سودانية تعتبر مشاركة بلادها في الحرب على اليمن خطأً كارثياً

السبت ٢١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٧ بتوقيت غرينتش

من الأخطاء الكارثية للرئيس المخلوع عمر البشير مشاركته السعودية والامارات العدوان على اليمن، وحذا حذوه عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي ونائبه محمد حمدان دقلو، حيث دفعا بآلاف الضباط والجنود في هذا العدوان.

العالم - مراسلون

الان اكثر من ثلاثين ضابطًا في الجيش السوداني وثلاثمائة جندي في العدوان على اليمن قدموا شكوى للقضاء السوداني يطالبون فيها باستحقاقاتهم.

ويقولون ان السعودية ظلت تستقطع الف وخمسمائة ريال من كل ضابط، والف ريال من كل جندي، طيلة مشاركتهم في ذاك العدوان دون توضيح الأسباب هذا بخلاف استحقاقاتهم في السودان لم تسلم لهم كاملة.

الضابط احمد إسماعيل تمت إحالته للمعاش بعد أن تبّني قضية زملائه في الجيش السوداني، وأبدى احمد اسماعيل ندمه حيال مشاركته في هذا العدوان.

العدوان على اليمن يخصم كل يوم من رصيد العلاقات السودانية اليمنية والشعب السوداني مُغيب تمامًا عن تفاصيل هذا العدوان من قبل القيادات العسكرية في السودان.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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