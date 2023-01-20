تونس: أحكام بالسجن في قضية اقتحام مطار قرطاج

العالم- تونس

كما قضت الدائرة بسجن المحامي مهدي زقروبة مدة 11 شهرا مع النفاذ العاجل، بالإضافة إلى الحرمان من ممارسة مهنة المحاماة لمدة 5 أعوام.

بالإضافة إلى ذلك، قضت الدائرة العسكرية أيضا بسجن النائب السابق نضال السعودي مدة 7 أشهر، و5 أشهر سجنا في حق ماهر زيد مع النفاذ العاجل ومثلها أيضا في حق محمد العفاس، وعدم سماع الدعوى في حق النائب السابق عبد اللطيف العلوي.

الجدير بالذكر أن عناصر الأمن في مطار تونس قرطاج الدولي، منعوا يوم الاثنين 15 مارس 2021 مسافرة من المغادرة في اتجاه تركيا لأنها مشمولة بالإجراء الحدودي S17 .

وعلى أثر ذلك، مع تنفيذ قرار المنع من المغادرة في حق المذكورة، تحوّل بهو مطار قرطاج إلى "حلبة" حيث حاول نواب سابقون من "ائتلاف الكرامة"، يقودهم رئيس الكتلة سابقا، سيف الدين مخلوف، الدخول من أجل تمكينها من السفر باستخدام القوة.