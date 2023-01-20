بريطانيا.. شخصيات حقوقية وسياسية تندد بالخطوات المعادية لإيران +فيديو

العالم - مراسلون

في الوقت الذي ترتفع فيه الدعوات لادراج حرس الثورة الاسلاامية في ايران على ما تسمى بالقائمة السوداء وتصنيفه كـ"منظمة ارهابية" حسب المزاعم الاوروبية، يحتج الكثيرون على ما اعتبروه ازدواجية في المعايير جراء اتخاذ قرارات خاطئة على هذه الشاكلة.

وعبر سياسيون وحقوقيون بريطانيون عن رفضهم لهذا القرار، معتبرينه نوعا من التضييق ونزع الشرعية عن إنجازات الشعب الايراني.

وقال جيم كوران هو سياسي بريطاني لمراسلة قناة العالم الاخبارية: "انا لا أتفق مع القرار البريطاني ولا حتى بالقرار الاميركي، انا لا اعتقد ان حرس الثورة الاسلامية في ايران ان يكون غير قانوني لانني ايرلندي ولدينا جيش الجمهورية الايرلندي والذي حاولت بريطانيا شيطنته وجعله غير قانوني، انا لا أومن بان حرس الثورة الاسلامية غير شرعي لانه جزء من الجيش الوطني، وان قائده الشهيد سليماني اغتيل من قبل الاميركيين والاسرائيليين، وكل ذلك بسبب مواقف ايران الداعمة لفلسطين والمقاومة والرافضة للعنجهة الاميركية".

وتحدث العضو في تحالف 'أوقفوا الحرب' ستيفن بيل عن الدور الذي تقوم بريطانيا وامريكا لعرقلة تقدم الجمهورية الاسلامية والانحياز لهما في التبعية بدلا من فتح باب الحوال والمحادثات بشأن سبل العودة للاتفاق النووي وتعزيز العلاقات مع طهران.

وقال عضو تحالف 'أوقفوا الحرب' ستيفن بيل: "تواصل الحكومة البريطانية دعمهما للهجوم الاميركي على الشعب الايراني من خلال فرض الحظر ومحاولة منع التقدم الذي احرزه الشعب الايراني، وبالتالي تحويل هوية حرس الثورة الاسلامية الى حسب ما تزعم الى منظمة ارهابية وليس جزء شرعا من جهاز الدولة هو وسيلة للقول ان الدولة الايرانية حسب مزاعمهم انها دوله ارهابية بنزع شرعيتها وهذا غير منطقي، لذلك من المحزن ان نرى سياسيون يصرحون هذا الاعتراف، ولكن ماذا عن الناتو علما ان الطريقة الوحيدة التي يمكن ان يكون فيها تقدم هي في الحوار من خلال استئناف المفاوضات حول الاتفاق النووي ورفع الحظر عن الشعب الايراني".

وفي الإطار أكدت الناشطة المناهضة لكيان الاحتلال الاسرائيلي ميشيل ليدي مانور ان ما يجب ان يكون غير قانوني هو الناتو وليس حرس الثورة الاسلامية في ايران.

وقالت الناشطة المناهضة لكيان الاحتلال الاسرائيلي ميشيل ليدي مانور: "ما يجب ان يكون غير قانوني هو الناتو وليس حرس الثورة الاسلامية في ايران اعتقد ببساطة اننا يجب ان نتحرم اي شيء يفعله الايرانيون لانهم يقفون ضد واشنطن وينقلبون عليها لان واشنطن تتسم بالعمولة وتريد تقويض السلام والامن في العالم لذلك انا معجبة جدا بالايرانيين".

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