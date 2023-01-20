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بايدن: أوكرانيا ستحصل على كل ما تحتاجه

بايدن: أوكرانيا ستحصل على كل ما تحتاجه
الجمعة ٢٠ يناير ٢٠٢٣ - ١٠:٣٣ بتوقيت غرينتش

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الدول الغربية ستقدم لأوكرانيا كل ما تحتاج إليه من المساعدات العسكرية.

العالم - الأميرکيتان

وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض، يوم الجمعة إن "أوكرانيا ستحصل على كل المساعدات التي تحتاج إليها".

وجاء ذلك ردا على سؤال ما إذا كان هو يؤيد دعوة بولندا لألمانيا والدول الأخرى لتقديم دبابات "ليوبارد" لأوكرانيا.

وكانت ألمانيا قد أعلنت أنها قد تقدم دبابات "ليوبارد" لأوكرانيا، ولكن بالتنسيق مع الشركاء فقط. وأفادت تقارير إعلامية بأن برلين وافقت على تسليم دبابات "ليوبارد" لكييف بشرط أن تقدم الولايات المتحدة دبابات "أبرامز" للأوكرانيين أولا، بينما تقول واشنطن إنها لا ترى جدوى في تقديم دباباتها نظرا للصعوبات اللوجستية وصعوبة الصيانة.

ويأتي ذلك على خلفية اجتماع الدول الداعمة لأوكرانيا "بصيغة رامشتاين"، التي تعهدت بتقديم مساعدات عسكرية غير مسبوقة لكييف، تشمل دبابات ومدرعات وأنظمة المدفعية والدفاع الجوي وغيرها.

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بايدن: أوكرانيا ستحصل على كل ما تحتاجه

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