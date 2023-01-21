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التواصل..اختبار الدخول الجامعي الشامل في إيران

السبت ٢١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٧ بتوقيت غرينتش

اختبار الدخول الجامعي الشامل في إيران إضراب المتقاعدين في فرنسا العراق بطل الكأس الخليج الفارسي حوادث سير متتالية في إحدى طرقات الصين الحرائق تدمر حياً سكنياً في عاصمة كوريا الجنوبية

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