السبت ٢١ يناير ٢٠٢٣
٠٥:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

حلفاء أوكرانيا يفشلون في الاتفاق على تسليمها دبابات ثقيلة

حلفاء أوكرانيا يفشلون في الاتفاق على تسليمها دبابات ثقيلة
السبت ٢١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

فشل حلفاء أوكرانيا في الاتفاق على تسليمها دبابات ثقيلة، ما يحبط آمال كييف ويضطرّها لانتظار إجراء مزيد من النقاشات للحصول على ضوء أخضر من ألمانيا.

العالم - أوروبا

وكشف وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن بعد اجتماع للدول الغربية في القاعدة الأميركية في رامشتاين بألمانيا، أن الألمان "لم يتخذوا قرارًا بشأن دبابات ليوبارد".

وكانت توقعات كييف عالية قبل هذا الاجتماع الذي شاركت فيه نحو خمسين دولة بهدف تنسيق المساعدة العسكرية لصالح أوكرانيا.

ويرى خبراء أن الدبابات الثقيلة الحديثة ذات التصميم الغربي ستعطي أفضليّة حاسمة لكييف في المعارك التي تلوح في الأفق في شرق أوكرانيا، حيث عاودت روسيا الهجوم بعد تعرضها لانتكاسات شديدة هذا الشتاء.

وعرضت بولندا وفنلندا تسليم دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا، لكن إعادة تصدير أي من المعدات العسكرية الألمانية الصنع مشروط بالحصول على موافقة برلين.

وقال وزير الدفاع الألماني الجديد بوريس بيستوريوس على هامش الاجتماع "واضح جداً أن الآراء ليست متطابقة" بخصوص هذا الموضوع. وأكد بيستوريوس الذي تولى منصبه الخميس أن "الانطباع" السائد لجهة أن ألمانيا ترفض وحدها تسليم الدبابات لكييف هو انطباع "خاطئ".

وحاول وزير الدفاع الأميركي تخفيف الضغط على برلين، واصفاً إياها بأنها "حليف موثوق". لكن أوستن صرح في الآن نفسه "نستطيع جميعا القيام بالمزيد" لمساعدة كييف.

وفي افتتاح الاجتماع، حضّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الحلفاء على تسريع تسليم بلده الأسلحة الثقيلة. وقال عبر الفيديو "في مقدوركم إطلاق عملية إمداد واسعة توقف الشر".

ورد الكرملين على الفور بأن تسليم أوكرانيا دبابات ثقيلة لن يغير أي شيء على الأرض.

واتهم الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف الدول الغربية كذلك "بالتشبث بوهم مأسوي بقدرة أوكرانيا على تحقيق النصر على أرض المعركة".

روابط ذات صلة

بايدن: أوكرانيا ستحصل على كل ما تحتاجه

موسكو: مكاسب ميدانية جديدة في شرق أوكرانيا +فيديو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

افضل مثال على الوقاحة 

علماء يكتشفون سببا غير عادي يطور خلايا السرطان لدى البشر

حلفاء أوكرانيا يفشلون في الاتفاق على تسليمها دبابات ثقيلة

أهم 7 أشياء التي يجب الابتعاد عنها بعد الاكل

دراسة: العمل المناخي في السعودية.. غسيل فاضح للسمعة

مزارع يرسم وجه ميسي بحقل ذرة!