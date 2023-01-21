السبت ٢١ يناير ٢٠٢٣
٠٧:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

بروجردي: العلاقات الإيرانية الصينية تتمتع بقدرات هائلة

بروجردي: العلاقات الإيرانية الصينية تتمتع بقدرات هائلة
السبت ٢١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٩ بتوقيت غرينتش

 هنأ رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية مع الصين "علاء الدين بروجردي"، رئيس جمعية الصداقة الصينية مع الدول الأجنبية "لین سونغ تیان"، بحلول رأس السنة الصينية ، مؤكدا ان العلاقات الإيرانية الصينية تتمتع بقدرات هائلة في جميع المجالات.

العالم - ايران

وأعرب بروجردي في رسالة تهنئة بمناسبة حلول رأس السنة الصينية عن أمله بأن يتيح العام الجديد بالتزامن مع رفع قيود فيروس كورونا في الصين فرص لقفزات في تنمية العلاقات بين البلدين.

وأضاف ان جمعيات الصداقة بين إيران والصين منظمتان شعبيتان مهمتان في البلدين وعقدتا بنجاح اجتماعهما السنوي الثالث عشر في 2022 بحثا خلاله القضايا الثقافية والإقتصادية والتعاونية المتنوعة بين البلدين.

وأضاف: تتمتع العلاقات الثنائية بقدرات عالية، ونأمل أن تصل أنشطة الجمعيتين إلى مستوى عملي وسيتم اتخاذ إجراءات مشتركة لتطوير العلاقات بعد رفع قيود كورونا.

واعتبر ان الاجتماع المشترك السنوي المقبل (الرابع عشر) للجمعيتين الذي سيعقد بشكل حضوري في إيران يمثل فرصة جيدة لتنفيذ الإجراءات العملية للجمعيتين.

وتابع: نأمل أن تتمكن الجمعيتان في هذا الاجتماع من اتخاذ خطوات عملية وإيجابية نحو تنمية العلاقات العلمية والثقافية والاقتصادية والسياحية بين البلدين.

روابط ذات صلة

بروجردي: ایران في طليعة مواجهة المطامع الاميركية بالمنطقة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

التبادل التجاري بين ايران وتركيا يتخطى 11 مليار دولار

قالیباف: مجلس الشوری الإسلامي مستعد للرد بحزم على البرلمان الأوروبي

بروجردي: العلاقات الإيرانية الصينية تتمتع بقدرات هائلة

استشهاد شاب فلسطيني بنیران اسرائيلية فی ام الله

انطلاق أعمال مؤتمر ليبيا الدولي للأمن السيبراني بمشاركة سوريا

قناة عبرية: نتنياهو يواجه "معضلة قانونية" قد تطيح به