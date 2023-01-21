السبت ٢١ يناير ٢٠٢٣
٠٧:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم: عملية اعدام لفلسطيني بالقرب من مستوطنة بيت ايل بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن بمفك

السبت ٢١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

التبادل التجاري بين ايران وتركيا يتخطى 11 مليار دولار

قالیباف: مجلس الشوری الإسلامي مستعد للرد بحزم على البرلمان الأوروبي

بروجردي: العلاقات الإيرانية الصينية تتمتع بقدرات هائلة

استشهاد شاب فلسطيني بنیران اسرائيلية فی ام الله

انطلاق أعمال مؤتمر ليبيا الدولي للأمن السيبراني بمشاركة سوريا

قناة عبرية: نتنياهو يواجه "معضلة قانونية" قد تطيح به