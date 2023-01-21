قناة العالم
السبت ٢١ يناير ٢٠٢٣
٠٧:٤١ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
سبورتي
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
>
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
رئيس مجلس الشورى الاسلامي:من دعم داعش وزوده بالتجهيزات هو الغرب ومن قضى عليه في المنطقة هو حرس الثورة ولا يمكن لأوروبا عكس الحقائق
مراسل العالم: عملية اعدام لفلسطيني بالقرب من مستوطنة بيت ايل بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن بمفك
اللواء سلامي: لولا جهود حرس الثورة الاسلامية وخصوصا فيلق القدس وقيادة الشهيد سليماني لكان البركان الارهابي الذي انشاه الاوروبيون قد اجتاحهم
القائد العام لحرس الثورة الاسلامية: على الاوروبيين ان لايكرروا اخطائهم رغم انهم ومعهم اميركا اعتادوا على تغيير مكانة المظلوم والشهيد بالمجرمين
وزارة الأمن الايرانية تؤكد ان منح الجنسية لبعض من تسول له نفسه ويخون وطنه ويتجسس ضده لن يحول دون انزال العقوبة بحقه
وزارة الأمن الايرانية تؤكد ان بريطانيا تستغل حاجة بعض الايرانيين لتأشيرة الدخول أو الاقامة فتقوم بالضغط عليهم وتجنيدهم
وزارة الأمن: بريطانيا طلبت من أكبري تزويدها بمعلومات حول الأجهزة الأمنية والعسكرية والسياسية والعلماء الايرانيين الكبار كالشهيد فخري زادة
وزارة الأمن الايرانية: الجاسوس أكبري قدم لبريطانيا معلومات سرية حول الصواريخ الايرانية وحول سبل التفاف ايران على العقوبات الظالمة
وزارة الأمن الايرانية: بريطانيا حصلت من الجاسوس أكبري على معلومات سرية تتعلق بقدرات ايران العسكرية كقدراتها الصاروخية
الجيش الأميركي يقر باستهداف 3 مسيرات لقاعدته في منطقة التنف السورية
رئيس مجلس الشورى الاسلامي:من دعم داعش وزوده بالتجهيزات هو الغرب ومن قضى عليه في المنطقة هو حرس الثورة ولا يمكن لأوروبا عكس الحقائق
السبت ٢١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٧ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
انقلاب الصورة
العلم الفلسطيني عقدة وزير الأمن الاسرائيلي
السبت ٢١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:١٣
العالم الاسلامي
قرب التطبيع العلني بين الكيان والسعودية واستحياء الرياض
السبت ٢١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٦
العالم الاسلامي
إحكام الخناق على لبنان وانهيار دراماتيكي في عملتها الوطنية
الجمعة ٢٠ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:١٢
أهم الأخبار
منظمات دولية تطالب السعودية باحترام الحريات.. مبادرة تلو الأخرى، هل تحل أزمة تونس؟
الجمعة ٢٠ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:١١
خاص بالعالم- مراسلون
التدخلات الغربية وتسريع الانهيار
الجمعة ٢٠ يناير ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٢
خاص بالعالم- مراسلون
فعاليات شعبية تضامنا مع الشيخ علي سلمان- 2015
الجمعة ٢٠ يناير ٢٠٢٣ - ٠٣:٠١
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
التبادل التجاري بين ايران وتركيا يتخطى 11 مليار دولار
قالیباف: مجلس الشوری الإسلامي مستعد للرد بحزم على البرلمان الأوروبي
بروجردي: العلاقات الإيرانية الصينية تتمتع بقدرات هائلة
استشهاد شاب فلسطيني بنیران اسرائيلية فی ام الله
انطلاق أعمال مؤتمر ليبيا الدولي للأمن السيبراني بمشاركة سوريا
قناة عبرية: نتنياهو يواجه "معضلة قانونية" قد تطيح به
مقالات و تحليلات
مَنْ تخشى الرياض من اعلان التطبيع العلني مع الصهاينة؟
إلى أين وصلت اتصالات المبعوث الأممي في اليمن؟
لماذا تخفي فرنسا تواصلها مع سوريا؟
في ظل غياب الرياض.. ما دوافع قمة أبوظبي؟
هل إتفقت صنعاء والرياض على تمديد الهدنة؟
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.