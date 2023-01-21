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رئيس مجلس الشورى الاسلامي:من دعم داعش وزوده بالتجهيزات هو الغرب ومن قضى عليه في المنطقة هو حرس الثورة ولا يمكن لأوروبا عكس الحقائق

السبت ٢١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٧ بتوقيت غرينتش

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