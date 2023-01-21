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قاليباف:اذا اراد البرلمان الاوروبي الدفاع عن الإرهاب فمجلس الشورى مستعد للتعامل بحزم مع أي عمل يضر بحرس الثورة ويقلب الحقائق

السبت ٢١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٨:١٠ بتوقيت غرينتش

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