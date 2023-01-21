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تركيا تعلن إلغاء زيارة وزير الدفاع السويدي إلى أنقرة

تركيا تعلن إلغاء زيارة وزير الدفاع السويدي إلى أنقرة
السبت ٢١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٨:٤٨ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إلغاء زيارة نظيره السويدي لأنقرة والتي كانت مقررة في 27 كانون الثاني/يناير الجاري، وذلك على خلفية تنظيم مناصري حزب "العمال الكردستاني" المحظور في تركيا تظاهرة ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة السويدية ستوكهولم.

العالم - تركيا

وقال أكار، في تصريحات صحفية نقلها موقع وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت "من غير المقبول عدم اتخاذ السلطات السويدية أي إجراءات ضد الأعمال الاستفزازية لمناصري حزب العمال الكردستاني".

وأضاف "لذا لم تعد هناك أهمية ومعنى لزيارة وزير الدفاع السويدي لتركيا في 27 يناير، ولذلك ألغينا الزيارة".

هذا ونددت تركيا، يوم الثلاثاء الماضي، بقرار المدعي العام السويدي عدم فتح تحقيق في احتجاجات الأكراد وسط ستوكهولم، والتي شهدت تعليق دمية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على عمود إنارة، ووصفته بأنه "غير معقول".

وأثار احتجاج، الأسبوع الماضي، خارج قاعة مدينة ستوكهولم ردود فعل غاضبة من تركيا، العضوة في حلف شمال الأطلسي والتي بدورها تعرقل الموافقة على طلب السويد للانضمام إلى التحالف العسكري إلى أن تقوم الحكومة السويدية بقمع الجماعات التي تعتبرها أنقرة تهديدات أمنية.

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