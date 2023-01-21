بعثة طبية ايرانية تداوي المواطنين الموريتانيين مجاناً

العالم - مراسلون

في إطار التعاون الإيراني الموريتاني في مجال الصحة تقوم بعثة طبية إيرانية متعددة التخصصات بإجراء عمليات جراحية و تدخلات طبية لصالح المرضى الموريتانيين.

ومن المقرر أنْ تزور البعثة الطبية الإيرانية بعض مناطق الداخل الموريتاني بالإضافة لزيارة مستشفيات عدة بالعاصمة نواكشوط.

وقال الطبيب سعيد ماجدي:"نحن مجموعة من أطباء بلا حدود واعضاء في مجمع أطباء السلام والصحة العالمية في الجمهورية الاسلامية وفريقنا يمثل مجموعة من الاطباء في اختصاصات مختلفة نقدم خدمات طبية للشعب الموريتاني ونأمل ان يستفيد الشعب الموريتاني من ذلک، وترافق انشطتنا عمليات توزيع لبعض الأدوية".

وقالت الطبيبة الايرانية د.طيبة بقائي:"جئت الی موريتانيا برفقة مجموعة من الاطباء الاخصائيين لتقديم الاستشارات الطبية ونقل خبراتنا الی الاطباء الموريتانيين".

المرضى المستفيدون من تدخلات بعثة الأطباء الإيرانيين ثمنوا الدور الذي لعبته هذه البعثة في تقديم العلاج للمحتاجين له دون أيّ تكاليف مادية.

وسيستمر عمل هذا البعثة أسبوعين متتاليين يتم خلالهما إجراء جميع التدخلات الطبية.

وقال محمود السيد وهو مواطن موريتاني، لقناة العالم:"أشکر البعثة الطبية الايرانية التي قدمت استشارات مجانية وعلاجات مجانية للمواطنين الموريتانيين، کما نشکر ادارة المستشفی والطاقم الطبي في المستشفی الذين سهلوا عمل هذا الوفد، نثمن هذا الجهود ونشکر الدولة الايرانية وطاقمهم الطبي الذي کان يتميز بالانسانية وتعاملهم الطيب مع المواطنين الموريتانيين".

ويبلغ مجموع الأطباء الأعضاء في البعثة سبعة عشر طبيباً.

علی مدی اسبوعين ستقدم هذه البعثة الطبية الايرانية تدخلات طبية لصالح المرضی الموريتانيين وهي نواة عمل ومساعدات ستخص بها الجمهورية الإسلامية الإيرانية بلدان القارة الأفريقية.