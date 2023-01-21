أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم السبت 21 يناير 2023 

العالم - إيران

- افتاب يزد ..

هجوم بطائرات من دون طيار على قاعدة التنف العسكرية الأمريكية في شرق السعودية

- كيهان ..

الأزمة الداخلية مازالت تعصف بقوة في الكيان الصهيوني وتوقعات بقرب إنهيار حكومة نتنياهو ....

- سياست روز ..

أنباء عن تحويل الإمارات مراكز الصيد البحري باليمن لثكنات وحدات خاصة أمريكية وبريطانية

- ارمان امروز ..

تفاصيل حول لائحة الرد في مجلس الشورى على قرار البرلمان الأوروبي ضد حرس الثورة ...

- جوان ..

مليون فرنسي يتظاهرون بباريس والمدن الأخرى ضد سياسات ماكرون الإقتصادية ..

- خراسان ..

تراجع شعبية بايدن بشكل مستمر بعد ضبط وثائق سرية مخفية في منزله ...

- قدس ..

وزير الخارجية السعودي يعترف بصورة ضمنية بفشل الحرب التي تقودها السعودية على اليمن..

- وطن امروز...

في حماقة ويأس ..البرلمان الاوروبي يصدر قرارا بإدراج حرس الثورة في قائمة الإرهاب ...

- رسالت ..

هلع الذين أوجدوا تنظيم "داعش" الإرهابي من قوات حرس الثورة في إيران . ..

مقالات

1- رسالت ..

صحيفة رسالت كتبت عن قرار البرلمان الاوروبي المعادي لايران في افتتاحيتها ( على أوروبا تفادي السير على خطى ترامب)..

قرار البرلمان الاوروبي بادراج حرس الثورة في قائمة الارهاب , خطأ استراتيجي فادح بكل معنى الكلمة .

(قوات حرس الثورة هي قوة فريدة من نوعها في العالم بـأسره بمجال الحرب على الإرهاب, قوة قصمت ظهر الإرهاب الداعشي بالمنطقة )

قوات حرس الثورة جزء لايتجزأ من القوات المسلحة الايرانية اي جزء من المنظومة الدفاعية الرسمية للبلاد واتخاذ مثل هذا القرار الاوروبي ضدها يتنافى مع القانون الدولي جملتا وتفصيلا .

في الواقع ان البرلمان الاوروبي ينزلق بهذا القرار في نفس السياسة الخاطئة الذي انتهجها ترامب ضد بلادنا والتي ادت الى هزيمته وفشله الذريع .

ان قرار البرلمان الاوروبي غير ملزم بكل الاحوال , وايران تترقب تعامل قادة البلدان الاوروبية بعقلانية وعدم اعتماد هذا القرار في سياساتهم ومواقفهم ازاء بلادنا لتفادي انزلاق اوروبا في متاهات خطيرة .

2- آرمان ملي ..

في افتتاحيتها ( أوروبا والقرار غير القانوني ) كتبت صحيفة ارمان ملي ..

قرار البرلمان الاوروبي ضد قوات حرس الثورة , خاطئ وغير قانوني بامتياز كونه استهدف قوة عسكرية رسمية لبلد مستقل .

( قوات حرس الثورة قامت بدور رئيسي في إنقاذ المنطقة والعالم من الإرهاب الداعشي , ولولاها لكان الدواعش يصولون ويجولون بأوروبا نفسها)

ان اوروبا ستندم بالتاكيد على اتخاذ مثل هذا القرار الخاطئ الذي لايستند على اية ادلة ومعطيات واقعية , والمسألة الخطيرة هنا هي ان قرارا كهذا سيشجع الخلايا الداعشية النائمة على اعادة تشكيل صفوف هذه التنظيم الارهابي وربما توسيع نشاطاته في اوروبا ايضا.

3- اطلاعات ..

صحيفة اطلاعات كتبت في تقريرها ( وزير الخارجية السعودي والتطبيع مع "اسرائيل ")..

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ادعا خلال حضوره اجتماعات محمع داوفوس بسويسرا ان تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني في صالح بلدان المنطقة .

( الوزير بن فرحان قال إن الرياض تدعم التطبيع مع تل أبيب على أساس العمل بحل الدولتين للقضية الفلسطينية )

ويرى مراقبون ان هذا المسؤول السعودي اراد التخفيف من وقع اول تصريحات رسمية وعلنية سعودية تبدي رغبة بالاعتراف بالكيان الصهيوني عبر رهن هذا الاعتراف بحل الدولتين, الا ان محافل اعلامية بتل ابيب اكدت ان خطوات التقارب المستمرة بين الكيان الصهيوني والسعودية بمسار التطبيع النهائي لا ترتبط باية تعهدات من قبل الكيان بشأن القضية الفلسطينية .

4- سياسة روز ..

صحيفة سياسة روز كتبت في افتتاحيتها (أنتم الإرهابيون )..

قرار البرلمان الاوروبي الاخير ضد قوات حرس الثورة , خطأ استراتيجي فادح بكل معنى الكلمة ستكون له تبعاته الخطيرة على اوروبا قبل غيرها .

( إن أوروبا تعرف جيدا أن حرس الثورة قام بالدور الرئيسي لكسر ظهر الإرهاب الداعشي بالمنطقة وحال دون وصوله لأوروبا)

لكن عمق الحقد الغربي على بلادنا دفع بالبرلمان الاوروبي رغم ذلك الى اصدار قراره العدائي الاخير استنادا لمعطيات مضللة , وهو قرار سبق انى اتخذته امريكا ترامب ايضا .

ان هذا التجاهل الاوروبي الامريكي لواقع ان حرس الثورة هو القوة الوحيد في العالم التي وضعت ثقلها حقا وحقيقة مقدمة التضيحات الجسام للقضاء على الارهاب, وهو تجاهل يعزز الشكوك المتزايدة القائلة ان الارهاب التكفيري هو صناعة واداة غربية لاضعاف ايران وجبهة المقاومة في المنطقة .

5- مردم سالاري ..

حول الحرب الاوكرانية كتبت صحيفة مردم سالاري في تقريرها (روسيا تحذر أوكرانيا من مهاجمة القرم )..

الادارة الامريكية ابدت مؤخرا استعدادها لارسال المزيد من الدعم العسكري للجيش الاوكراني لدعم اية خطة لاستعادة اوكرانيا لشبه جزيرة القرم , الامر الذي دفع موسكو لتوجيه انذار حازم لكييف من ان مهاجمة القرم سيؤدي لتبعات بالغة الخطورة .

( إن روسيا ضمت شبه جزيرة القرم الأوكرانية عبر إستفتاء عام للسكان بفبراير 2022 بإعتبار القرم أرضا روسية تاريخيا)

وهناك مخاوف من ان يشجع تدفق الاسلحة الغربية المتطورة على اوكرانيا لتشجيعها على تجاهل الاتحذيرات الروسية ومهاجمة القرم الامر الذي قد يؤدي لتصعيد بالغ الخطورة في ظل الانذارات والتحذيرات الروسية الاخيرة . ان امريكا وحليفاتها بالناتو وعدت اوكرانيا بدبابات وناقلات مدرعة وصواريخ متوسطة المدى ونظم مدفعية بعيد المدى .