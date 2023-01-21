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صادرات قطاع المعادن الايراني تتجاوز 9 مليارات دولار

صادرات قطاع المعادن الايراني تتجاوز 9 مليارات دولار
السبت ٢١ يناير ٢٠٢٣ - ١١:٤٩ بتوقيت غرينتش

أفادت منظمة تطوير وتحديث المناجم والصناعات التعدينية الايرانية" ايميدرو" أن صادرات شركات المعادن قد تخطت عتبة 9 مليارات دولار منذ 21 مارس/آذار حتى 21 ديسمبر/كانون الاول 2022.

العالم - ايران

وذكرت ادارة العلاقات العامة بمنظمة " ايميدرو" في بيان اليوم السبت، أن الصادرات سجلت 35,544,900 طن من انواع المنتجات المعدنية بقيمة 9.098 مليار دولار.

وأشارت الى أنه على الرغم من انخفاض الاسعار العامة لقطاع المعادن إلا أن الصادرات الايرانية قد هبطت سعريا 2 بالمئة فيما زادت كمّيا بنسبة 5 بالمئة عن الفترة المناظرة 2021.

المنظمة بيّنت أن سلسة الصلب ومنتجاته إستحوذت على أعلى نسبة بالصادرات بـ 4.883 مليار دولار تلتها سلسلة النحاس ومنتجاته بـ 1.1418 مليار دولار والالمنيوم 854 مليون دولار.

بالمقابل أكدت إيميدرو أن واردات المعادن الى ايران قد سجلت 3,198,300 طن من المعادن بقيمة 3.544 مليار دولار في الفترة المذكورة بزيادة كمية 3 بالمئة وسعرية 32 بالمئة على اساس سنوي.

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